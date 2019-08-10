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Bayram şekerleri tezgahları süslüyor

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
GAZİANTEP'TE Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çeşit çeşit, rengarenk şekerler, çikolatalar ve bayramlık çerezler tezgahlardaki yerini aldı. Bayramların olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alan şeker ve çikolatanın fiyatı ise 10 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun fiyatıyla marketlerde ve kuru yemişçilerde satılan bayram şekerlerine, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Gaziantep'te tarihi Karagöz Caddesinde bayram şekeri satan esnaf Mehmet Deniz, bayram için çeşitli renk ve tatlarda bayram şekerlerini satışa sunduklarını ifade etti.
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Bayram şekerleri tezgahları süslüyor
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