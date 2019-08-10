Camiler bayram namazına hazır

BUGÜN NELER OLDU

Gazıantep'teŞehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü.Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin içindeki halılara anti bakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapılıyor.