Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Camiler bayram namazına hazır

Camiler bayram namazına hazır

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Camiler bayram namazına hazır
Gazıantep'te Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliklerini tamamladı. Yürütülen temizlik hizmeti, cami cemaati tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye, ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması yürüttü.
Özveriyle çalışan temizlik ekipleri, ilk olarak caminin içindeki halılara anti bakteriyel toz serpiyor ve halıları elektrikli süpürgelerle temizliyor. Ekipler, daha sonra cami kapısı, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camların temizliği yapılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Camiler bayram namazına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN