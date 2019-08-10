Gazişehir’e taze kan geldi

Sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, son olarak İtalya Serie A'da Frosinone forması giyen orta saha oyuncusu Raman Chibsah'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Ligin başlamasına saylı günler kala transfer çalışmalarına devam eden Güney temsilcisi, geçtiğimiz sezon İtalya'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Ganalı yıldızı renklerine bağlamayı başardı.



JUVENTUS'TA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da Frosinone takımıyla 32 karşılaşmaya çıkan Chibsah, 1 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde toplam 219 resmi müsabakaya çıkan Ganalı futbolcu, 11 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi. Kariyerinde Juventus, Parma, Benevento ve Frosinone takımlarında oynayan Chibsah, 3 kez de Gana Milli Takımı adına Uluslararası karşılaşmalarda ter döktü.



13. TAKVIYE CHIBSAH

Raman Chibsah'ı kadrosuna katarak bu sezonki on üçüncü transferini yapan Gazişehir Gaziantep, daha önce Junior Morais, Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra ve Tetteh'i renklerine bağlamıştı. Takım Düzce kampının ardından kente dönüş yaptı.