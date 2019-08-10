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araç yandı

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Hafif ticari araç yandı
Adana'da otoyol kenarında park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki sürücüler, Adana Organize Sanayi Bölgesi çıkışında yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın yandığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının aracın elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri de yaptıkları çalışmada aracın plakasının 06 FAF 29 olduğunu belirledi.
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Hafif ticari araç yandı
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