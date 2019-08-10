Hafif ticari araç yandı

Adana'da otoyol kenarında
park halindeki
hafif ticari araç,
çıkan yangın
sonucu kullanılamaz
hale geldi.
Tarsus-Adana-
Gaziantep (TAG)
Otoyolu'nda
seyir halindeki
sürücüler,
Adana Organize
Sanayi Bölgesi
çıkışında yol
kenarında park
halindeki hafif
ticari aracın yandığını
görünce
durumu itfaiye
ekiplerine
bildirdi. Olay
yerine gelen
itfaiye ekiplerinin
kısa sürede
söndürdüğü
yangın sonucu
araç kullanılamaz
hale geldi.
Yapılan incelemede
yangının
aracın elektrik
aksamından kaynaklandığı
tespit
edildi. İhbar
üzerine olay
yerine sevk edilen
polis ekipleri
de yaptıkları
çalışmada aracın
plakasının 06
FAF 29 olduğunu
belirledi.