Kur’an kursunu bitiren çocuklara sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inErdemli ilçesinde yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler Cumhuriyet altını, bisiklet ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Büyük ödülleri kazanan öğrenciler sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Yeni Cami'de düzenlenen ödül töreninde öğrenciler, kurs süresi boyunca öğrendikleri duaları okuyup, bilgilerini paylaştı. İmam hatibi Ali Köse, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da camimizde 100 öğrencimiz vardı. 100 öğrencimizin yüzde 60'ı Kur'an'a geçti. Tabi çok başarılı olan öğrencilerimize büyük ödüller hedef koyduk. Büyük başarı elde eden öğrencilerimize bisiklet, altın gibi hediyeler verdik. Ama öğrencilerimizin hepsine hediye vereceğiz" dedi.