NeuSciSocMed sosyal medya sayfası hayata geçti

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi akademik araştırmalara erişim kolaylığı sağlamak ve araştırmacılar arasındaki işbirliğine olanak sağlamak amacıyla Bilim Ağı – Near East Scientists on Social Media facebook ve instagram (NeuSciSocMed) sayfasını hayata geçirdi. Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin araştırma sonuçlarının sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere duyurulması amacıyla kurulan NeuSciSocMed ağı ile akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar ve öğrencilere hakemli akademik dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerin özetlerine açık erişim imkanı sağlanacak.