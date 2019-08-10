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Turizmcinin yüzü gülüyor

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Turizmcinin yüzü gülüyor
Mersin'de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı. 22 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte işletmeler, yoğun rezervasyon alırken, bayram tatili için geç kalınmaması için de vatandaşlar uyarılarda bulunuldu. Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamladı. Turizmciler, gurbetçilerin yanı sıra, Adana, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Osmaniye ve çevre illerden 4 günlük bayram tatili için gelecek tatilcileri bekliyor. Birçok turizm tesisi bayram hazırlıklarını tamamlandı. 22 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte, tatilcilere önceden rezervasyon yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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Turizmcinin yüzü gülüyor
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