Vera Frolova’nın çok özel eserleri

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Vera Frolova'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan sergin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ile davetli misafirler katıldı. Sergide Vera Frolova'nın kızı Diana Mukhametzianova'nın da 4 eseri sergileniyor.