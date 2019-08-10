Yeğenli mahallesinde parke çalışmaları sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

SilifkeBelediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerde ki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mahalle Muhtarı Musa Taş ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Silifke Belediyesi'ne teşekkür ettiler.Yapılan hizmetlerde vatandaş memnuniyetine önem verdiklerini belirten Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, "Kent genelinde ve farklı noktalarda devam eden belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Bir mahallemizde parklar yapılırken başka bir mahallemizde parke döşeme, başka bir mahallemizde ise asfalt yama çalışmalarımız oluyor. Plan ve program dâhilinde yaptığımız bu çalışmaların hepsini bizzat yerinde görüp inceleyerek, muhtar ve vatandaşlarımızla fikir alış verişinde bulunuyoruz" dedi.