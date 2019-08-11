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’da cinayet

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Adana’da cinayet
Adana'da bir travestinin evinde, oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşayan ve travesti olduğu öğrenilen E.Z. (54) evine gelen R.T'nin (59), oğlu A.T. tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen R.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından R.T'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü. Emniyet müdürlüğüne götürülen E.Z'nin, R.T. ile evde bulundukları sırada eşi S.T. ve oğlu A.T'nin geldiğini, çıkan tartışmanın ardından A.T'nin babası R.T'yi bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.
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Adana’da cinayet
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