C vitamini deposu dikenli incir

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Mersin'de, çevresinin 10 santimetreyi bulan sert dikenlerle kaplı olması nedeniyle toplanması ve tüketilmesi için büyük özen gereken dikenli incir, üretici tarafından kilogramı 2 liradan, tezgahlarda ise tüketime hazır haliyle tanesi 1 liradan satılıyor. Hem görünüşü hem de tadıyla ilgi çeken dikenli incir, halk arasında "Kaynana dili" olarak da biliniyor. Temmuz ve ağustos aylarında olgunlaşan kaktüslerden toplanan meyve, çevresinin 10 santimetreyi bulabilen sert dikenlerle çevrili olmasından dolayı hasadında özel bir çaba istiyor. Kaktüsündeki dikenlerin yanı sıra meyvesinin etrafında da gözle görülmesi zor minik dikenler bulunduran dikenli incir, rüzgarda dikenlerin uçarak zarar vermemesi için çiftçiler tarafından havanın sakin olduğu sabahın erken saatlerinde toplanıyor.