Cam kemik hastası kardeşlere güzel haber

BUGÜN NELER OLDU

20 bin doğumda bir görülen cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Sakine Çiçek ve kardeşi Umut Emre, Temmuz ayında İstanbul'da özel bir hastaneye gitti. Ayağa kalkıp yürümek isteyen kardeşleri muayene eden doktor, çivi ameliyatı ile kemiklerin düzenleneceğini, en ufak bir şeyde kırılmayacağını, kırılsa bile ağrıyı hissetmeyecekleri ve kırıldığı zaman kemiklerinin düz kaynayacağını belirterek her iki ameliyat için 70 bin lira talep etti. İşsiz olan baba Mustafa Çiçek, ameliyatı karşılayacak parasının olmadığını belirterek en çocuklarıyla birlikte Türkoğlu'na döndü. Bugüne kadar kemiklerinin 300'en fazla kez kırıldığını ve her defasında çok acı çektiğini belirten küçük Sakine'nin gözyaşları içinde yardım istemesine hayırseverler duyarsız kalmadı. Aralarında sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbab Derneği'nin de olduğu birçok sosyal medya sayfasında başlatılan yardım kampanyası karşılık buldu ve 3 gün de baba Mustafa Çiçek'in hesabına 10 lira ile 70 bir lira arasında değişen yardımlarla 97 bin liranın üzerinde para gönderdi. Herkes imkanları ölçüsünde Sakine'nin göz yaşlarını silmek için yardımcı olurken, Kahramanmaraş'tan bir iş adamı da çocukların ayakları dışındaki tedavi sürecinde ailenin yanında olacağının sözünü verdi. Gelen yardımlar, 3 gün önce kendisi ve kardeşi için ağlayarak yardım isteyen Sakine Çiçek'in yüzünü güldürdü. Yardım eden herkese teşekkür eden Sakin, "Ameliyat olacağım için çok mutluyum" diye konuştu.