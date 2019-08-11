Çocuklar ve gençler diyabetle yaşamayı öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği işbirliğinde, Kıbrıs Diyabetik Çocuk ve Gençlik Kampı düzenlendi. Başbakanlık Gençlik Dairesi'nin desteği ile Lapta Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen kampa 9-18 yaş arası diyabetli çocuklar katıldı. Kampta diyabetik çocuklara; hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda şeker ve keton bakılması, insülin tipleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları ve bunlardan kaçınmanın yolları hakkında bilgiler verildi.