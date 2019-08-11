Havuzlar şenlendi

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE Akdeniz Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, seçim vaatlerinden birini gerçekleştirerek, denize gidemeyen çocukların yararlanması için 4 okulun bahçesine kurulan portatif havuzlarda yüzme kursları başlattı. Dezavantajlı çocukların yüzme havuzu ile buluşmasını sağlayacağını söyleyen Gültak'ın talimatı ile Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştirildi ve kurs için ilk düdük çaldı.