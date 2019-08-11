Mersin’de kemerin ses getirsin uygulaması

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Bakanlığı'nın Kurban Bayramı tatili süresince çocuklara yönelik 'hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin' sloganıyla 'kemerin ses getirsin' isimli ödüllü trafik güvenliği yarışmasının tanıtımı Mersin'de yapıldı. Trafik ekipleri uygulama yaparak, çocuklu araçları durdurup, yarışmayla ilgili bilgi verip, broşürler dağıttılar. Bayramı tatili süresince, trafik güvenliği farkındalığını artırmak için çocuklara yönelik bir yarışma düzenliyor. Çocuklar, emniyet kemeri takmaları için sürücü ve yolcuları uyarırken çektikleri videolarla yarışmaya katılabilecek. Yarışma kapsamında 'hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin' sloganıyla ülke genelinde kurban bayramı süresince trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklardan, araç sürücüsü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek TrafikEgm twitter adresine göndermeleri istendi.