Süper lig için buradayım

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FF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş, heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu ligde en fazla şampiyonluk yaşamış teknik adamlardan biri olarak, Adanaspor'u hedeflerine taşımak için buradayım"
dedi. Eriş, Adanaspor'un kendisi için yerinin her zaman farklı olduğunu belirtti. Takımın başına yeniden gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu kaydeden Eriş, "Ben Adanaspor uğruna bundan 5 yıl önce nerdeyse canımı feda ediyordum, beyin kanaması geçirdim. Benim için Adanaspor'a olan sevgimde ve Kulüp Başkanı Bayram Akgül'e olan saygımda kesinlikle vazgeçilmez unsurlardan biriydi. Bunu bu sezon da kanıtladık"
diye konuştu. TFF 1. Lig'de en fazla görev alan teknik adamlardan biri olduğuna dikkat çeken Eriş, "Meydan çok boş kaldı. Kaç yıldır bu ligden uzağım, bu ligin en fazla çalışan hocasıyım. En fazla şampiyonluk yaşamış teknik direktörlükten biriyim. 4 sene uzak kaldıktan sonra geri dönmek beni ayrı heyecanlandırdı. İlk günkü gibi heyecanlıyım"
dedi. "Seyir zevki yüksek bir Adanaspor izletmek istiyoruz"
diye konuşan Eriş, "Başkanımız Bayram Akgül'ün öncülüğünde Avrupa'nın birçok yerinden gurbetçileri dahil ederek, sadece Adanaspor için değil Türk futboluna da katkı sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.