Süper lig için buradayım

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Levent Eriş, heyecanlı olduğunu belirterek,dedi. Eriş, Adanaspor'un kendisi için yerinin her zaman farklı olduğunu belirtti. Takımın başına yeniden gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu kaydeden Eriş,diye konuştu. TFF 1. Lig'de en fazla görev alan teknik adamlardan biri olduğuna dikkat çeken Eriş,dedi.diye konuşan Eriş, "Başkanımız Bayram Akgül'ün öncülüğünde Avrupa'nın birçok yerinden gurbetçileri dahil ederek, sadece Adanaspor için değil Türk futboluna da katkı sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.