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Tarsus’ta metil alkol zehirlenmesi

Giriş Tarihi: 11.8.2019
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı. Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan D.S. adlı erkek, rahatsızlanınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde 3 gün önce alkol alan D.S.'nin görme ve bilinç kaybı yaşadığı belirlendi. Metil alkol bulgularına rastlanan D.S., hastanenin yoğun bakımına alındı. D.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Geçen ay Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 22 kişi metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
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Tarsus’ta metil alkol zehirlenmesi
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