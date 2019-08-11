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Yeşil-siyahlılar potada sezonu açtı

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Yeşil-siyahlılar potada sezonu açtı
YENI sezonda Gaziantep basketbol altyapı liglerinde 10 farklı kategoride mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeni sezon çalışmalarına start verdi. İbrahimli Spor Merkezi'nde Antrenör Cuma Ağcabay nezaretinde antrenmanlara başlayan yeşil-siyahlılar; günü sabah atletizm, akşam saatlerinde ise salonda yaptıkları çalışmalarla tamamlıyorlar. Basketbol yaz spor okulu çalışmaları için parke üzerine çıkan yeşil-siyahlı küçük dev adamların misafiri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç basketbolcularla sohbet ederek, teknik adamlardan hazırlık sezonuyla ilgili bilgiler aldı. Fadıloğlu, geride kalan sezondaki başarılarından dolayı ekibi kutlayarak yeni sezon için başarı dileklerini iletti.
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Yeşil-siyahlılar potada sezonu açtı
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