Yeşil-siyahlılar potada sezonu açtı

BUGÜN NELER OLDU

sezonda Gaziantep basketbol altyapı liglerinde 10 farklı kategoride mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yeni sezon çalışmalarına start verdi.Basketbol yaz spor okulu çalışmaları için parke üzerine çıkan yeşil-siyahlı küçük dev adamların misafiri olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç basketbolcularla sohbet ederek, teknik adamlardan hazırlık sezonuyla ilgili bilgiler aldı. Fadıloğlu, geride kalan sezondaki başarılarından dolayı ekibi kutlayarak yeni sezon için başarı dileklerini iletti.