Yetim Koordinasyon Merkezi yaz okulu sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi 2019 Yaz Okulu, düzenlenen etkinlikle sona erdi. Etkinlikte yaz okuluna katılan çocukların performansı ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi ve Nizip Şubesi'nde yetim çocukların 3 aylık yaz tatilini verimli geçirebilmesi amacıyla açılan yaz kursları tamamlandı. 105 yetim çocuğun yaklaşık 2 saat süren etkinlikte; Kur'an-ı Kerim, gitar, şiir ve halk oyunlarını içeren gösterisi parmak ısırttı, hem ailesine hem de katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.