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Zabıtadan sıkı denetim

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Zabıtadan sıkı denetim
MERSİN'DE Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenliğini korumak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde ilçe sınırlarında faaliyet gösteren pastahane, patiseri ve tatlıcılarda denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde hem üretim yapılan imalathaneler hem de satış yerlerinin temizliği, hijyen durumu, ruhsat ve belgeleri kontrol edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde esnaf, halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında, özellikle hijyen ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı. Yapılan kontrollerde, gıda ürünlerinin depolanması ve saklama koşulları, gıda üretimi denetlendi.
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Zabıtadan sıkı denetim
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