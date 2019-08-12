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Acemi kasaplar soluğu acil serviste aldı

Bölgemizde ’nın ilk gününde bildik sahneler yaşandı. Kurban kesmek isterken kendini kesen onlarca acemi kasap, hastanelerin acil servisine akın etti

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Acemi kasaplar soluğu acil serviste aldı
ADANA, mersin, Gaziantep, Hatay. Kahramanmaraş, Niğde ve Osmaniye'de Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi olan acemi kasaplar yine sahneye çıktı. Bayram namazının ardından kurbanları uzman kasaplar yerine kendileri kesmek isteyen onlarca vatandaş, kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken kendisini yaraladı. Hafif şekilde yaralananalar özel araçlarla hastanelere ulaşırken yarası derin olanlar ambulanslarla hastanelerin acil servislerine taşındı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kendini yaralayan 100'den fazla kişinin hastane ve sağlık merkezlerine başvurduğu öğrenildi. Hastaneye gelen bazı yaralılar, kurban keserken yaralandığını gizlemeye çalıştı. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya bacağından, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görüldü. Ancak bir acemi kasabın başını yaralaması dikkat çekti. Acemi kasaplar arasında kadınların da olduğu görüldü.

KOL, BURUN, EL
Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazıları da sinirlenip basın mensuplarına tepki gösterip yaralanan yerini gizlemeye çalıştı. Adana'da elini kesen Selahattin Kızmaz isimli bir vatandaş ise 36 yıldır kendi kurbanını kendisi kestiğini belirterek, "İlk kez kurbanımı keserken elimi kestim" diyerek gülümsedi. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken bir vatandaşın burnundan yaralı olması dikkat çekti.

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Acemi kasaplar soluğu acil serviste aldı
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