Ayakkabıda 20 yılın rekoru

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Ocak-Temmuz döneminde yaklaşık 115 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 104 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, "Türkiye ihracatının yüzde 20'sini Gaziantep yapıyor. Ayakkabı OSB ile birlikte küresel pazarlara tam olarak açılacağız" dedi. Gaziantep merkezi bölgeden yapılan ihracatın 60 milyon dolarlık kısmı yüzü kauçuk ve plastikten olan ayakkabılar oluştururken tekstil malzemesi kullanılarak yapılan ayakkabı ihracat ise 39 milyon dolarak gerçekleşti. Bir milyon dolarlık spor ayakkabısı ihracatının yapıldığı bölgeden 9 milyon dolarlık yüzü deriden yapılan ayakkabı ile 8,4 milyon dolarlık da ayakkabı aksamı satıldı.Ayakkabı üretiminde son 20 yılın rekorunun kırıldığını söyleyen Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Emin İnce, 2018 yılında toplam 880 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, ancak bu yılın ilk 6 ayında 514 milyon dolara ulaşıldığını belirtti. Türkiye ayakkabı ihracatının yüzde 20'sinin Gaziantep'ten yapıldığına dikkat çeken İnce, kentte ayakkabı sektörünün daha da gelişmesi için üreticileri e-ticaret yapmaya teşvik ettiklerini, bu amaçla da e-ticaret sitesi kurmaya karar verdilerini bildirdi. Gaziantep'te Ayakkabı Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla dünya pazarlarına taşınacaklarını kaydeden İnce, "Şu an çoğunlukla ulusal markalara fason yapıyoruz. Böyle bir merkezle sektör olarak inşallah dünya pazarındaki büyük dev zincirlere de ürün yapabilecek duruma geleceğiz. İhracat olmazsa olmazımız. Türkiye ayakkabıda son 20 yılın ihracat rekorunu kırdı. 20 yıldır ülke olarak hedefimiz bir milyar doları geçmekti. Şu anki göstergelere göre bu duruma gelmiş durumdayız" dedi.Türkiye ayakkabı sektörünün önünün açık olduğunu söyleyen İnce, "Bunun nedeni dinamik yapımız ve genç kitlemiz. Yan sanayimiz çok güçlü, arkadaşlarımız dünyayı gezip pazarlar buluyor. Rusya'dan Afrika'ya her yerdeler. Oda olarak alım heyetleri getiriyoruz. 15 ülkedeki ticari ataşelerimizle temasa geçtik. Oradaki alıcıları masraflarını karşılayarak buraya getirdik. Gelmeyenlerle de internet yoluyla temasa geçtik. Şu anda karşılığını almaya başladık. Dünyada hakim olan en önemli şey uygun fiyat ve kalite. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de fiyatı uygun. Bu da pazarda rahat hareket etmemizi sağlıyor" diye konuştu.Gaziantep'te bir meslek lisesi ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda ayakkabıcılık eğitimi de verildiğini belirten İnce, "Meslek Yüksekokulu büyük ilgi görüyor. Ancak meslek lisesine ilgi daha az. Halkımızın çocuklarını meslek öğrenmeye teşvik etmesi çok önemli. Nüfusumuz çok genç ve istihdam yaratmak gerekiyor. Meslek eğitimi de bunu kolaylaştıracaktır" dedi.