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’da jandarmadan drone ile trafik denetimi

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Hatay’da jandarmadan drone ile trafik denetimi
HATAY'DA jandarma ekiplerince, Kurban Bayramı'nda drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, Hassa-Gaziantep kara yolunda Kurban Bayramı'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, denetim sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara, çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı. Ekipler, İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve trafik güvenliğine dikkati çekmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da destek verdiği, "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Hatay’da jandarmadan drone ile trafik denetimi
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