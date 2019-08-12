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Kaçan boğa iğne ile vurularak yakalandı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Kaçan boğa iğne ile vurularak yakalandı
GAZIANTEP'TE, kesime götürülürken sahibinin elinden kaçıp, bir evin bahçesine giren boğa, kurban yakalama timi tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilip yakalandı. 8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan Musa Işık'ın kurban kesim noktasında götürmek istediği boğa, kaçtı. Koştuğu sokaklarda vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan boğa, bir evin bahçesine girdi. Işık ve çevredekiler, bir türlü sakinleşmeyen boğayı yakalayamayınca 'kurban yakalama timi'nden yardım istedi. Hayvanat bahçesi görevlilerinden oluşturulan tim, boğayı, tabanca ile 3 sakinleştirici iğne atarak etkisiz hale getirildi.
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Kaçan boğa iğne ile vurularak yakalandı
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