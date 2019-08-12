Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Özay Günsel ilk mezunlarını verdi

Özay Günsel ilk mezunlarını verdi

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Özay Günsel ilk mezunlarını verdi
ÖZAY Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaza dönemi öğrencileri düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu. İlk defa mezun verme heyecanını yaşayan ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi büyük Salonda gerçekleştirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mezuniyet törenine; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'in eşi Özay Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile velileri katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özay Günsel ilk mezunlarını verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN