Özay Günsel ilk mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

ÖZAY Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaza dönemi öğrencileri düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu. İlk defa mezun verme heyecanını yaşayan ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi büyük Salonda gerçekleştirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mezuniyet törenine; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'in eşi Özay Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile velileri katıldı.