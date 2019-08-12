Puanla yapmalıyız

Süper Ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep, ilk hafta maçında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Rumen teknik direktör Marius Sumudica
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Raman Chibsah
, takımla ilk antrenmanına çıktı. Başarılı teknik adamın, oyuncuları ile yakından ilgilenerek zorlu maça hazırlandığı kaydedildi. Sumudica, "Kampı dönemi kapandı. Artık lige odaklandık. İlk maçımıza çıkacağız. Rakibimiz Fenerbahçe. Çok dikkatli olmalıyız"
dedi.
İYİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞTİRDİK
Çok iyi transferler yaptıklarını belirten Sumudica, "Raman Chibsah ile daha da güçlendik diyebilirim.
Ligde ilk haftalar her zaman belirsizlik içerisinde geçer. Takımlar gerçek oyunun birkaç hata içerisinde ortaya koyar. Fenerbahçe maçıyla sezona puanla başlangıç yapmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız
" ifadelerini kullandı.