Puanla yapmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Süper Ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep, ilk hafta maçında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmandaile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Rumen teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi, takımla ilk antrenmanına çıktı. Başarılı teknik adamın, oyuncuları ile yakından ilgilenerek zorlu maça hazırlandığı kaydedildi. Sumudica,dedi.Çok iyi transferler yaptıklarını belirten Sumudica,Ligde ilk haftalar her zaman belirsizlik içerisinde geçer. Takımlar gerçek oyunun birkaç hata içerisinde ortaya koyar. Fenerbahçe maçıyla sezona puanla başlangıç yapmak." ifadelerini kullandı.