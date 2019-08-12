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Son provadan eşitlik çıktı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demir, hazırlık maçında takımı Kayserispor ile berabere kaldı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Son provadan eşitlik çıktı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, sezonun başlamasına bir hafta kala son provayı Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yaptı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Adana ekibi, 38'inci dakikada Oleksandr Gladky'nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takım da sahadaki bütün futbolcuları değiştirdi. Ev sahibi Kayserispor takımı yeni transferi Pedro Henrique'nin uzatma dakikalarında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Teknik direktör Ümit Özat, futbolcularının ortaya oyunu beğendiğini belirtti.
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Son provadan eşitlik çıktı
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