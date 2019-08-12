Son provadan eşitlik çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
, sezonun başlamasına
bir hafta kala son provayı Süper Lig
ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
yaptı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.
Kadir
Has Stadyumu'nda oynanan hazırlık
maçında Adana ekibi
, 38'inci dakikada Oleksandr Gladky
'nin penaltı golü
ile 1-0 öne geçti. İkinci yarıda iki takım
da sahadaki bütün futbolcuları değiştirdi. Ev sahibi Kayserispor takımı yeni transferi Pedro Henrique'nin uzatma dakikalarında attığı golle skoru 1-1'e getirdi
.
Müsabakada başka gol olmayınca karşılaşma
1-1 eşitlikle sona erdi. Teknik direktör Ümit Özat, futbolcularının ortaya oyunu beğendiğini belirtti.