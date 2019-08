İsmail dedenin 15 yıllık yaşam nöbeti

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan emekli öğretmen 74 yaşındaki İsmail Tunalı, 15 yıldır her yaz geldiği Antalya'da, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaları zorlu yaşam koşullarında yalnız bırakmıyor. İki çocuğu ve 4 torunu olan emekli öğretmen Tunalı, 1969'da Antalya'nın Kemer ilçesindeki Erentepe köy okulunda öğretmenlik yaptı. Aynı köyde yaşayan Döndü Tunalı ile evlenen Tunalı, o yıllarda yüzmek için sık sık gittiği Çıralı sahilinde caretta carettaların varlığını fark etti. Özellikle yaz aylarında fırsat buldukça sabahları caretta caretta yavrularını takip eden, yuvalarını tespit ederek onların sahile ulaşmasına yardımcı olan Tunalı, 20 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Mersin'e döndü. Hiç unutamadığı deniz kaplumbağaların için "Ben olmazsam onlar öksüz kalır" diyen Tunalı, caretta carettaları zorlu yaşamyolculuklarında yalnız bırakmamak için 15 yıldır eşiyle mayısta Antalya'ya geliyor. Çıralı'daki caretta caretta varlığını korumak için kurulan Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifinde gönüllü çalışan, eşiyle sahile yakın bir bungalov tarzı evde kalan Tunalı, mayıstan temmuza kadar her gece 3,5 kilometre uzunluğundaki sahili defalarca turluyor, tespit ettiği deniz kaplumbağası yuvalarını korumaya alıyor. Tunalı, beş aylık "yaşam nöbetinde" carettaların üreme alanına çadır kuran, ateş yakanları da uyarıyor. Temmuzdan eylül sonuna kadar her sabah saat 05.00'te uyanan Tunalı, caretta caretta yavrularının denizle buluşmasını sağlıyor. Her yıl ortalama 5 binin üzerinde yavrunun denizle buluşmasına şahit olan Tunalı, Çıralı turizm bölgesinde "carettaların dedesi" olarak biliniyor.