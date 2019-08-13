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Kayode, ılk antrenmanına çıktı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Kayode, ılk antrenmanına çıktı
GAZIŞEHIR Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında Pazartesi günü İstanbul'da Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Yeni transfer Olarenwaju Kayode, takımla ilk idmanına çıktı. Kayode, antrenman öncesinde takım arkadaşları tarafından geleneksel hale getirilen eğlenceli "hoş geldin" etkinliğiyle karşılandı.
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Kayode, ılk antrenmanına çıktı
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