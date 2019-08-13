Kayode, ılk antrenmanına çıktı

GAZIŞEHIR Gaziantep, Süper Lig
'in ilk haftasında Pazartesi günü İstanbul'da Fenerbahçe
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Yeni transfer Olarenwaju Kayode, takımla ilk idmanına çıktı. Kayode, antrenman öncesinde takım arkadaşları tarafından geleneksel hale getirilen eğlenceli "hoş geldin"
etkinliğiyle karşılandı.