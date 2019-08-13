Mersin POMEM’de mezuniyet coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) mezuniyet heyecanı yaşandı. Polis Eğitim Merkezinden mezun olan 462 polis memuru adayı, yemin ederek göreve başladı. Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 462 polis adayı için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve il protokolü ile polis adaylarının aileleri katıldı. Polis Teşkilatı'nın kuruluşundan bu güne kadar yürüttüğü çalışmalar, suç ve suçlularla yaptığı mücadeleyle her zaman suçluların korkulu rüyası olduğunu belirten Vali Ali İhsan Su, "Polis Teşkilatı, masum ve mağdurların sığınağıdır. Polis Teşkilatı'nın kuruluşundan bugüne kadar yaptığı eğitimler ve çalışmalarla kendini sürekli yenileyerek çağımıza ayak uyduruyor. " dedi.