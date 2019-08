Rekoltesi artan kırmızı biber üreticileri sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

özellikleri ve verimli topraklarıyla yılda birden fazla ürünün yetiştirildiği Hatay'da geçen yıla göre ekim alanı ve rekoltesi yaklaşık yüzde 20 artan salçalık kırmızı biber, verim ve fiyatıyla üreticilerini sevindirdi. Geçen yıl yaklaşık 25 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve 49 bin ton civarında rekolte elde edilen salçalık kırmızı biberin, bu sene ekim alanında ve veriminde yüzde 20 artış oldu. Ortalama 2 lira ile 2,20 kuruş arası kilogram satışı gerçekleşen ürünler, veriminin yanı sıra fiyatların seyriyle çiftçilerin yüzünü güldürdü. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, kırmızı biber salçası denildiğinde Hatay'ın ilk akla gelen yerler arasında olduğunu söyledi. Oktay, tadı ve aromasıyla kentteki kırmızı biber salçasının çok fazla tercih edildiğini ve bunun da üreticilerin üzerinde olumlu etki oluşturduğunu anlattı. Okay, "2018 yılında toplam ekilen saha 25 bin dönümdü, buradan 49 bin ton biber elde edildi. Bu sene bu rakamları yüzde 20 yukarı doğru revize edeceğiz. Asıl buradaki hedef 2020 yılı çünkü etli yani 'kapya' diye tabir ettiğimiz yöresel salçalık biberimizin ekiminde ciddi anlamda artış olacağını öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 80-90 bin ton civarlarında olacak. İddialıyız, inşallah daha iyi olacağız. Şu an da aldığımız duyumlar ve bilgilere göre yurt dışı bağlantılı yabancı firmaların biber taleplerinin olduğu doğrultusunda" dedi. Bu sene kırmızı biberdeki verimin de yüksek olduğunun altını çizen Okay, bunun sebebinin üreticilerin "kanser" olarak tabir ettiği, biberi olumsuz etkileyen kuruma hastalığının yaşanmamasından kaynaklandığını dile getirdi. Fiyatların da sevindirici olduğuna işaret eden Okay, "Bu sene biber fiyatları da talep çok olduğu için 2 lira-2 lira 20 kuruş bandında seyrediyor. Bu da çiftçiyi sevindiriyor. Birim alandan aldığı ürün değerine satılınca memnun oluyor" dedi.