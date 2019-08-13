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Sevinç ve mutluluklar paylaştıkça artar

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019
Sevinç ve mutluluklar paylaştıkça artar
TARSUS Kaymakamlık makamında resmi bayramlaşma programına Kaymakam Yüksel Ünal, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Emniyet Müdürü Halis Ünal, daire amir ve müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, "Bizleri birbirine yakınlaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın büyük mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır" dedi.
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Sevinç ve mutluluklar paylaştıkça artar
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