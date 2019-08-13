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Sınır birliklerindeki Mehmetçik’e moral verdi

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Sınır birliklerindeki Mehmetçik’e moral verdi
Gaziantep Valisi Davut Gül, sınır birliklerinde görevli askerlerle bayramlaştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gül'ün, Ermiş, Akçakoyunlu, şehit Fevzi, şehit Süleyman Kalaycı, şehit Fuat Oğuzcan, Türk Yurdu ve Köprübatı hudut karakollarını ziyaret ettiği bildirildi. Gül'ün sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçikle bayramlaştığı, dürbünle sınır hattını incelediği ve faaliyetler hakkında bilgi aldığı aktarılan paylaşımda, "Huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz vatan aşkıyla görevinin başında olan tüm Mehmetçiklerimize selam olsun." ifadesi kullanıldı. Vali Gül'e 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ın eşlik ettiği belirtildi.
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Sınır birliklerindeki Mehmetçik’e moral verdi
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