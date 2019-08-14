AK Parti Tarsus ilçe teşkilatında bayramlaşma

BUGÜN NELER OLDU

Parti Tarsus ilçe teşkilatındaki bayramlaşma törenine katılan AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını partililere iletti. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve güçlü ülke olmaya devam edeceğini belirten Lütfi Elvan, Türkiye'nin güçlü olmasını, güçlenmesini şimdiye kadar hiç kimsenin engelleyemediğini ve bundan sonra da engelleyemeyeceğini kaydetti. AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Tarsus ilçe Başkanı Nevzat Çetin ve ilçe yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları ile partililerin katıldığı bayramlaşma töreninde kendisine yoğun ilgi gösterilen Elvan, Türkiye'nin Kıbrıs'ın garantörü olduğunu söyledi. Elvan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz burada bayramlaşırken, sınırda nöbet tutan, ülkemizin birliği ve dirliği için gece gündüz demeden çok konuş aradan bağırmış var ya sınırda nöbet tutanlar vatanın Birliği güvenliği için gece gündüz demeden, sıcak soğuk demeden Teröre karşı mücadele eden ve sınırda görev yapan tüm asker kardeşlerimizin de bayramını buradan tebrik etmek istiyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlar sayesinde ayaktayız sevgili kardeşlerim. Vatanımızın birliği için. İşte bu kardeşlerimizin sınırdaki nöbetleriyle bu ülkenin birliği ve güvenliği için çalışmasıyla sağlanıyor."