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Belediye üretiyor, Silifke güzelleşiyor

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019
Belediye üretiyor, Silifke güzelleşiyor
MERSİN'İN Silifke Belediyesi atölyelerinde üretilen piknik masası, kamelya, çöp kovası, bank, aydınlatma direği, belediyenin demir ve ahşap atölyelerinde kendi işçisiyle üretilerek hizmete dönüştürülüyor. Tasarlanarak üretilen malzemeler, ilçedeki park ve yeşil alanlar ile ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, atölyelerinde yapılan imalatların ve onarım hizmetlerinin düşük maliyetlerle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Satın almak yerine, park ve yeşil alanlarımıza yerleştirdiğimiz kent mobilyaları ve malzemeleri, kendimiz üretiyoruz. Atölyemizde üretim seri bir şekilde gerçekleştiriliyor. Üretilen malzemeler hem çok kaliteli hem de maliyeti çok hesaplı oluyor. Ürettiğimiz çöp kovaları, kamelyalar, banklar ve aydınlatma direkleri ilçemizin her köşesinde güzel bir görünüm sağlıyor" dedi.
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Belediye üretiyor, Silifke güzelleşiyor
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