Belediye üretiyor, Silifke güzelleşiyor

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Silifke Belediyesi atölyelerinde üretilen piknik masası, kamelya, çöp kovası, bank, aydınlatma direği, belediyenin demir ve ahşap atölyelerinde kendi işçisiyle üretilerek hizmete dönüştürülüyor. Tasarlanarak üretilen malzemeler, ilçedeki park ve yeşil alanlar ile ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, atölyelerinde yapılan imalatların ve onarım hizmetlerinin düşük maliyetlerle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Satın almak yerine, park ve yeşil alanlarımıza yerleştirdiğimiz kent mobilyaları ve malzemeleri, kendimiz üretiyoruz. Atölyemizde üretim seri bir şekilde gerçekleştiriliyor. Üretilen malzemeler hem çok kaliteli hem de maliyeti çok hesaplı oluyor. Ürettiğimiz çöp kovaları, kamelyalar, banklar ve aydınlatma direkleri ilçemizin her köşesinde güzel bir görünüm sağlıyor" dedi.