Filmin geliri engellilere gidecek

BUGÜN NELER OLDU

KimsinLan Sen" filminin son gösterimi, Son Nokta Engelliler Derneği üyelerine yapıldı. Şenevi SinemaEvi'nde yapılan ücretsiz gösterime dernek üyeleri ve engelli vatandaşlar katıldı. Gösterimin sonunda filmin yapımcı ve sanatçılarıyla bir araya gelen engelliler, oldukça mutlu anlar yaşadı. Adana'da Yeşilçam nostaljisinden esintilerin de yaşandığı gösterimde engellilere patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu. Geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiğimiz Adanalı ünlü sanatçı Aytaç Arman ve Bahar Öztan'ın da misafir oyuncu olarak rol aldığı Kimsin Lan Sen filminin yönetmenliğini Serdar Kürkbaba yapmıştı. Çekimlerine Kahramanmaraş'ta başlanan ve Osmaniye, Tarsus, Silifke, Susanoğlu ve Adana'da devam edilen filmde; Emine Şule, Ökkeş Avgın, Mustafa Dik, Mehmet Kaçıra, Mahmut Hazım Kısakürek, Ebru Dalan, Goncagül Şen, Esra Dalan, Abdullah Can, Emel Akçalıer, Ümran Aydın, Murat Cankay, Kadir Mancuhan, Serdal Yaygınlaroğlu, Ahmet Turan Üngör, Esma Bütün Üngör, Hanifi Keleş, İlhami Besler ve Kadir Parlak yer aldı. Yönetmen ve fotoğrafçı Serdar Kürkbaba, 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilecek gösterimin gelirinin engellilere aktarılacağını dile getirdi.