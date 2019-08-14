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Gazışehır’de heyecan dorukta

Rumen teknik adam Marius Sumudica, ligin başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, “Kadromuzu güçlü isimlerle takviye ettik. Oyuncularım F.Bahçe maçına odaklandı” dedi

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Gazışehır’de heyecan dorukta
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde salonda bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika süren idmanda, 2 grup halinde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Rumen teknik adam Sumudica, ligin başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Takımda heyecan dorukta. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Güçlü isimleri kadromuza kattık. Birkaç eksiğimiz var. Bunları lig startına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Tüm oyuncularım Fenerbahçe maçına odaklandı diyebilirim" dedi.
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Gazışehır’de heyecan dorukta
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