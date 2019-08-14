Gazışehır’de heyecan dorukta

BUGÜN NELER OLDU

azişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, teknik direktörYaklaşık 45 dakika süren idmanda, 2 grup halinde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Rumen teknik adam Sumudica, ligin başlamasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Takımda heyecan dorukta. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum.Bunları lig startına kadar tamamlamayı planlıyoruz.dedi.