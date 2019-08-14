Hatay lige hazır

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ligin ilk maçını deplasmanda oynayacaklarını ifade etti. Palut, "İlk maçımız Altınordu ile sonra iki tane deplasmana çıkacağız. Menemenspor ile Giresunspor var. Biraz saha sorunumuz var. Biliyorsunuz Hatay'ın sahası çok konuşuldu. Onun için drenaj ve zemin yenileme çalışmaları sürüyor. Altınordu maçını büyük ihtimalle kendi sahamızda oynayamayacağız. Altınordu kulübüne yazı yazacağız. İlk maçı deplasmanda oynama düşüncemiz var. Böylece üç deplasmanla başlamış olacağız" dedi.



ÜÇ DIŞ SAHA MAÇI KOLAY DEĞİL

PALUT sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki önemli olan bizim sahaya koyacağımız performans. Kendi sahamızda oynamak isterdik ama üç tane dış saha maçıyla başlamak kolay olmayacak. Altınordu çok sistemli olan bir takım, Menemen yıllar sonra yükseldi, sahasında ilk maçın heyecanını bizim maç 'ta yaşayacaklar. Üçüncü maç ise Giresun deplasmanı, onlarda bu sene şampiyon olmak istiyorlar. Kolay bir başlangıç olmayacak. Oturmuş bir takımız, kaldığımız yerden, üstüne koyarak devam etmek ve hedeflerimiz doğrultusunda lige iyi başlamak istiyoruz."



SAHAYA KONULAN FUTBOL ÖNEMLİ

"LIGLERDE her sene bunu görebiliriz. 6-7 takım favori görülüyor, lig başlayınca bu değişebiliyor. Mesela çok iyi gideceğini düşündüğünüz takımlar bir anda play-offun dışında kalabiliyorlar. Geçen sene olduğu gibi hiç favori gösterilmeyen takımlar Süper Lig'in kapısına kadar dayanabiliyor. Onun için ben lig öncesi durum değil de lig başladıktan sonra sahaya konulan futbolun hedefi olmayacak takımları belirleyeceğini düşünüyorum."