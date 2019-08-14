Kum Mahallesi Parkı yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, havaların sıcak gitmesiyle kent genelindeki çalışmalarını arttırdı. Çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmalarına ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, spor aletleri, çocuk oyun grupları ve oturma bankları çalışmalarını tamamladı. Belediye ekiplerinin çalışmalarını kentin diğer parklarında da devam ettirdiğini açıklayan Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, imkânlar dâhilinde tüm parklara oyun gruplarının yerleştirildiğini ve ağaçlandırmanın yapıldığını ifade etti. Altunok, ilçedeki mevcut yeşil alanları halkın kullanımına yakışır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.