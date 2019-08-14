Niğdeli vatandaşın organları 3 kişiye can verdi

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Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Niğdeli vatandaş, organ bağışı ile vefatından sonra 3 kişiye yaşam umudu oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı hastalıklardan dolayı tedavileri süren ve organ nakli bekleyen vatandaşlar Niğde'de bir vatandaşın vefatı ile bağışlanan organları sayesinde yeniden hayata tutunacak. Donör Organizasyonu ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, organlar ilgili yerlere gönderilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Donör Organizasyonu neticesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan 3 kişinin (karaciğer ve 2 böbrek) yaşama tutunması sağlandı. Karaciğer Adana Şehir Hastanesine, Böbrekler Antalya Medicalpark Hastanesine ambulans ile gönderilmiştir. Gece boyu süren organizasyonda emeği geçen başta merhumun ailesi, yoğun bakım personelleri, organ nakil koordinatörü Yalçın Yüzer, organ nakil sorumlusu anestezi hekimimiz Dr. Mustafa Kaçmaz, Adana Şehir Hastanesi ekibine, Hastane Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkür eder, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz' denildi. Ailesi Organ bağışı ile 3 kişiye umut olan vatandaşın adının açıklanmamasını istedi.