Tarsus’ta ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kemerin ses getirsin' kampanyası çerçevesinde kentiçi Trafik ekipleri kampanya ile ilgili broşürleri sürücülere dağıttı. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'kemerin ses getirsin' kampanyası Trafik polisleri tarafından sürücülere tanıtıldı. Kentin değişik noktalarında bulunan yol kontrol uygulamasındaki trafik denetimi yapan görevliler, sürücüleri emniyet kemerlerini takmaları ve hız sınırını aşmamaları konusunda uyardılar.