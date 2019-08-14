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Tarsus’ta patenli gençlere ceza yazılıyor

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Tarsus’ta patenli gençlere ceza yazılıyor
TARSUS'TA trafik güvenliğini tehlikeye sokan patenli gençlere yönelik olarak denetimler arttırıldı. Alınan bilgiye göre, ülkenin birçok noktasında ölümlü veya yaralamalı kazalara sebebiyet veren patenli gençlere yönelik olarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda, taşıt yolu üzerimde trafiği tehlikeye düşüren hareketlerde bulunarak, olası kazalara sebebiyet veren patenli gençlere ekipler tarafından kanun kapsamında kişi başına 108 TL para cezası kesilmeye başlandı. Ekiplerin, söz konusu çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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Tarsus’ta patenli gençlere ceza yazılıyor
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