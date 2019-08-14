Toroslarda bal hasadı başladı

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ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)' ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Bölümü, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Musa Bozulduğu Yaylası'nda bal sağımını gerçekleştirdi. Enstitü arıcılık bölümü sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Hamza Başaran, Torosların zirvesine AR-GE çalışması yapmak amacıyla getirdikleri arı kovanlarından istedikleri sonucu elde ettiklerini söyledi. Bal hasadının Temmuz ayının 25 ile Ağustos'un 10-15 tarihleri arasında yapıldığını belirten Başaran, tüketicilerin talepleri ve arıcıların istekleri doğrultusunda enstitü olarak bal hasadı yaptıkları Musa Bozuldu Yaylasına, kır balı üretimi yapmak üzere yaklaşık 20 yıldır çıktıklarını vurgulayarak, ''Bu bölge kır çiçeği çeşitliliği bakımından çok zengindir. Biz de hem arıcılık faaliyetimizi hem de üretimimizi bu bölgede gerçekleştiriyoruz'' dedi. Arıcılık yapanların bal sağımı sonrası arılarını ihmal etmemelerini isteyen Başaran "Genelde arıcılarımız bal sağımını gerçekleştirdikten sonra arılıktan ayrılmakta ve uzun bir süre arı yanına gelmemekteler. Son yıllarda popülasyon kaybı ve hızlı bir şekilde kovan tükenmesi olarak bilinen Nosema Serana hastalıklarının etkileri bu dönemle yapılacak mücadele ile atlatılacaktır. Hem Varroa zararlısına (bit) hem de Nosema Serana hastalıklarına karşı sağımdan sonra mücadele edilmelidir'' dedi.