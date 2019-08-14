Yeşilbiber hafızayı güçlendiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, yeşilbiberlerin insan sağlığına etkisinin çok yüksek olduğunu söyledi. Kurban Bayramında et tüketiminin yanında mutlaka C vitamini deposu yeşilbiberin tüketilmesini isteyen Şahin, yeşilbiberin içerisinde bulunan karnosikasitin hafıza güçlenmesi yaptığını, Alzheimer hastalığına iyi geldiğini, bazı kanser rahatsızlığına iyi geldiğini ve kötü kolesterolün tedavisinde kullanıldığını söyledi. Torosların zirvesindeki çiftçilerin sadece domates üretmediğini alternatif ürün olarak açıkta doğal ortamda yeşilbiber de yetiştirdiğini belirten Şahin, Mersin Merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında örtü altı serada yetiştirilen yeşilbiber artık Torosların 800 rakımlı tarımsal alanlarında da yetişmeye başladığını belirterek şöyle konuştu:"İhracattan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı domates üretimine alternatif olarak yetiştirilen biberler doğal ortamda yetişiyor, kimyasal madde kullanılmadığı sadece hayvansal gübre kullanılıyor. Kaliteli sebze yetiştirmek için 20 kilometre mesafeden su getirip sebze yetiştiriyoruz ancak sebzelerimiz girdi maliyetlerinin de yüksekliğinden kaynaklı para etmiyor. Salatalık 20 kuruşa alıcısı yok, yeşilbiber 70 kuruşa alıcısı yok. Hormonsuz ve ilaçsız üretilen ürünlerimizin para etmemesi bizlerin zoruna gidiyor. Bugün sigaranın tanesinin 1 lira olduğu bir dönemde biberin kilosunun 70 kuruş, salatalığın kilosu 20 kuruş, fasulyenin kilosu 1 lira 50 kuruş ise bu durum çekilmez durumda"