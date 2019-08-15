2 arkadaşın bir gün arayla sır ölümü

BUGÜN NELER OLDU

Pozantı ilçesinde oturan 2 arkadaş, 1 gün arayla yaşamlarına son verdi. Eskikonacık Mahallesi'nde oturan Özhan Aydın (23), önceki akşam saatlerinde, evde kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfeği başına ateşledi. Olay yerinde yaşamını yitiren Özhan Aydın'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Özhan A.'nın toprağa verilmesinden kısa süre sonra, onun arkadaşı olan, Karayolları'nda işçi olarak çalışan Emre Yalçın da (30) pompalı tüfekle başına ateş etti. Emre Yalçın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 2 arkadaşın peş peşe intihar etmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Polis, 2 intiharla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.