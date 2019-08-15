Jandarmadan emniyet kemeri takan 3 aileye tatil hediyesi

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Hatay'da?jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamada, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri taktığı belirlenen 3 araç sahibi aileyi, jandarma sosyal tesislerinde 1 günlük tatille ödüllendirdi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluğu azaltmak ve yaşanabilecek olası kazalara karşı vatandaşları uyarmak için uygulama noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası kapsamında, Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada, araçlarında sürücü ile yolcuların tamamının kemer kullandığı belirlenen ilk 3 aile, Arsuz ilçesinde bulunan jandarmaya ait sosyal tesiste 1 günlük tatille ödüllendirildi. Emniyet kemeri kullanmayan sürücülere uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, trafik kurallarının yazılı olduğu broşürlerle çeşitli hediyelerin içerisinde bulunduğu çantalardan dağıttı. Kampanyaya dikkat çekmek için farklı bir yol izlediklerini belirten İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ramazan Üstüner, "Emniyet kemeri takan 3 ailemize Arsuz'daki jandarmaya ait tesislerimizde 1 günlük tatil hediye ettik. Gerçekten uygulama noktalarında vatandaşlarımızın emniyet kemerini özellikle ön koltukta oturanların taktıklarını, arka koltuktakilerin de yüzde 70 oranında emniyet kemeri taktığını gördük. Kampanyamız vatandaşlarımızın üzerinde çok etkili oldu" dedi.