Kazakistanlı sanatçıların sergisi bugün açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 41 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bugün açılacak. Bugün 09.00'da, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açılacak sergide, Kazakistan kültürünün yanı sıra, soyutlama ve felsefi tarzda çalışmalar sanat severlerin beğenisine sunulacak. Sergide, grupta yer alan sanatçılardan Adilkair Zhantasov gerçeküstücülük tarzında soyutlama çalışmaları, Kanagat Kodekov dekoratif kompozisyonları, Rystan Omirzak oryantali yansıtan süs soyutlamasından oluşan çalışmalarını, Mirali Ismayilov Kazakistan'ın yaşamını tasvir eden eserleri, Murat Sydykov felsefe unsurlarını içeren eserleri, Mazhit Baitenov ise şamanizm temasını işlediği eserlerini sanatseverlere sunacak. Sergi, 30 Ağustos'a kadar 08.00- 16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.