Kilosunu 200 liradan satıyor

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Öztürkmenli mahallesinde yaşayan Abdurahman Serin, evinin önünde "Gölgesi olsun yeter" diye yetiştirdiği çam fıstığını yıllar sonra fark etti ve kilosunu 200 liradan satmaya başladı. Abdurahman Serin, 'Yıllarca önemsemedik, gölgesi olsun yeter diyerek dikmiştik bu ağaçları. Düşen kozalakların içindeki fıstıkları da kendi çocuklarımız ve köydeki çocuklar çıkartıp yiyordu. Kimse toplamadığı zaman ziyan oluyordu" dedi.Sokaktan geçen bir gencin su içmek için kapısını çaldığını anlatan Serin, "Suyunu içtikten sonra yere düşen çamları görünce neden bunlardan yararlanmıyorsunuz? Bunlar çok para eder' dedi. Ondan sonra toplamaya karar verdik. Şubat ayında toplayıp, yazın kurutuyoruz. Kurudukça kendiliğinden açılıyor. Açıldıktan sonra topluyoruz ve suyun içine koyuyoruz, içi boş olanlar zaten suyun yüzüne çıkıyor, onları atıyorum. Daha sonra bizler tas dediğimiz ölçü aletiyle ölçüp Tarsus'ta bir fabrika satıyoruz" diye konuştu. İlk yıl 200 kilo iç fıstık sattığını ifade eden Serin, "Kilosuna 200 lira verdiler. Dökülüp giden fıstıklardan yıllar sonra para kazandığımız gibi sakızını da suya ıslatıyoruz, ağrı sızı için onu da hem kendimiz kullanıyoruz hem de satıyoruz. Ayrıca kalan kozalaklarını da sobamızda yakıyoruz. Benim bahçemde fıstıkla birlikte 200 tane zeytin ağacı dikmiştik, keşke çam fıstığı dikseymişim. Bu yıl 300 kilo satış yapmayı hedefliyorum" dedi.