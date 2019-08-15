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Kupa canavarı

, 2018-2019 öğretim yılı içerisindeki şampiyonalarda hariç diğer tüm dallarda bin 615 ile tüm branşlarda toplam 73 ŞAMPIYONLUK elde etti

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Kupa canavarı
SPORTIF alanda gerçekleştirdiği örnek atılımlarla ada sporunun uluslararası arenaya taşınmasına öncülük eden Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılında bugüne kadar tamamlanan şampiyonlarda futbol hariç diğer tüm dallarda bin 615 lisanslı sporcu ile tüm branşlarda toplam 73 şampiyonluk elde etti. YDÜ kulüpleri atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, satranç, tenis, yüzme ve güreş gibi branşlarda hem kadınlar hem de erkeklerde 53 şampiyonluk kazandı. Yakın Doğu Koleji ile İlkokulu da farklı branşlarda 20 şampiyonluğa imza attı. Toplam 73 şampiyonluk kazanılan sezonda, YDÜ yüzücüleri 35 KKTC rekoru, 136 yaş rekoru kırdı. Atletizm gulle ve disk atmada da rekorlar elde edildi. YDÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, bu yıl gerek okul gerekse kulüp müsabakalarında birçok başarılara imza attıklarını vurguladı. Doç. Dr. Atamtürk, "Gerek sporcularımız gerekse eğitmenlerimizin fedakarlıkları ve özverili çalışmaları ile başarı yolunda ilerledik. Günübirlik başarılar kazanmak değil, bu başarıların devamlılığını yaşatmak, yetenekli gençlere kendilerini diğer arkadaşlarla yarışıp görme fırsatını vermek, insanların üzerine karakteristik özellikler koymak istiyoruz" dedi.

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Kupa canavarı
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