Melih Abi: EnerjiSA arızayı giderdi yazlıkçılar rahatladı

Mersin Tömük'te aydınlatma lambaları ile ilgili şikayeti yazdık mesele halloldu. Gondol Sitesi'nde oturan okurumuz aydınlatma lambalarının gece yanmayıp gündüz yandığını bu nedenle yürüyüş yapanların karanlıkta birbirine çarptığını söylemişti. EnerjiSA yetkilileri sorunu kısa hemen çözdü. Gönderdikleri ekip arızayı giderdi. Sokak aydınlatma lambaları gündüz değil artık gece yanıyor. Yürüyüş yapan yazlıkçılar da rahat rahat yürüyebiliyor.



SAĞLAM İNSANLAR ENGELLİLERE ENGEL ÇIKARIYOR

Tarsus'lu engelli kardeşimiz Cem Gergin evlerinin bulunduğu Yeşilyurt Yeşilyol'da sıkıntı yaşıyor. "Ortopedik özürlüyüm. Ayaklarımın işlevi yok. Akülü aracımla ellerimi kullanarak istediğim yere gitmek istiyorum. Ancak apartmandan asansörle iniyorum, daha kaldırımda sorun başlıyor. Çünkü akülü aracımın inip çıkacağı kaldırımdaki rampaların ya üzerine ya da önüne insanlar araçlarını park etmiş. Ben engelli halimle o aracın sahibini nasıl arayıp bulayım. Çevredeki insanlara soruyorum, onlarda aracın park etmesi esnasında görmediklerini söylüyorlar. Oysa iniş çıkış yapılan rampa önüne veya üzerine insan olan biri park etmez. Engelliye biraz saygı gösterin. Bizimde yaşamaya ve bu kentin sokaklarını, kaldırımlarını, yollarını, parklarını kullanmaya hakkımız var" diyor. Doğru söze ne denir? Kimsenin hakkını gasp etmeyin. Özellikle de engelli kardeşlerimizin.